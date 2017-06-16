Двох депутатів з Тернопільщини чекає кримінал через декларації

16/06/2017 Розмір тексту:

Зборівським відділом Тернопільської місцевої місцевої прокуратури спільно із Управлінням Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що суб‘єкти декларування не подали електронну декларацію за 2016 рік.

Встановлено, що окремі депутати Зборівської районної ради Тернопільської області умисно не подали щорічну декларацію за 2016 рік, як особи, уповноважені на виконання функцій органів місцевого самоврядування та які представляють інтереси територіальної громади Зборівського району.

Прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ст. 366-1 КК України (Умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Триває досудове розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснюється Тернопільською місцевою прокуратурою, повідомляють у прес-службі прокуратури області.