Дві жінки і собака: на Тернопільщині сусідки влаштували криваві розбірки

29/05/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

На Борщівщині побутова суперечка між сусідками завершилася для однієї вимушеною лікарняною відпусткою, для іншої – кримінальним провадженням за нанесення тілесних ушкоджень.

50-річні жінки посперечалися через межу. З опалу одна штовхнула іншу. Потерпіла впала на кам’яну стежку і вдарилася рукою та головою. На цьому перипетії не завершилися. До лежачої жінки підбігла собака її кривдниці та вчепилася зубами в руку.

Медики діагностували у травмованої жінки перелом руки, закриту черепно-мозкову травму та кусані раки верхніх кінцівок. Потерпілій надали направлення на проходження судово-медичної експертизи, в ході якої буде встановлено тяжкість отриманих нею тілесних ушкоджень.

Щодо сусідки забіяки розпочато кримінальне провадження попередньо кваліфіковане за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України як умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що потрібно зробити, щоб розблокувати роботу міської ради?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,282 / 9.64m