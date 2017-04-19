Дві вулиці у Тернополі будуть перекриті до середини літа

19/04/2017 0
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Потрапити на пляж «Циганка» до середини літа буде складніше. Вулицю Білецьку і Медову перекриють у зв’язку з ремонтом.

Продовжити термін перекриття вулиць через ремонтні роботи на них вирішив сьогодні виконком міськради. З цих причин довше закритими будуть вулиці Медова та Білецька, повідомляє beztaby.te.ua.

У зв’язку з тим, що підрядники не вкладаються в узгоджений термін, вулицю Медову закриють для проїзду до 20 червня. А потрапити на «Циганку», де вже доробляють тротуари, до 20 липня можна буде хіба в об’їзд біля автошколи.

Усі норми проїзду пожежних авто в цих випадках витримані, повідомили в міськраді.

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