Дві тернопільські біатлоністки сьогодні стартують на етапі Кубка світу

04/01/2018 Розмір тексту:

Сьогодні, 4 січня, в німецькому Оберхофі стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону.

О 13:30 за київським часом на старт вийде жіноча збірна України з біатлону.

У першій групі тренерський штаб заявив Віту і Валю Семеренко, в другій – двох тернополянок Анастасію Меркушину та Олену Підгрушну, а також Юлію Джими, а в третій побіжить Ірина Варвинець.

Довжина дистанції 7,5 кілометрів з двома вогневими рубежами, пише sports.te.ua.