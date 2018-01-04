Дві тернопільські біатлоністки сьогодні стартують на етапі Кубка світу

04/01/2018 0
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Сьогодні, 4 січня, в німецькому Оберхофі стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону.

О 13:30 за київським часом на старт вийде жіноча збірна України з біатлону.

У першій групі тренерський  штаб заявив Віту і Валю Семеренко, в другій – двох тернополянок Анастасію Меркушину та Олену Підгрушну, а також Юлію Джими, а в третій побіжить Ірина Варвинець.

Довжина дистанції 7,5 кілометрів з двома вогневими рубежами, пише sports.te.ua.

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