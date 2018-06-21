Дві пенсіонерки з Тернопільщини втратили десятки тисяч гривень через “грошову реформу”

20/06/2018 Розмір тексту:

19 червня у тенета аферистів потрапили мешканки Бережанського та Тернопільського районів. Впустивши до помешкання лиходійок, які представлялися працівницями соціального захисту, старенькі втратили усі свої заощадження.

88-річну пенсіонерку з села Біла аферистка переконала, що незабаром розпочнеться грошова реформа і усі старі купюри необхідно буде обміняти на нові. Псевдопрацівник зазначила, що для цього зараз необхідно переписати серію та номери усіх банкнот, які має старенька. Господиння витягла зі сховку згорток тканини, у якому ховала усю пенсію – 22 тисячі гривень. Нахабна зловмисниця навіть не стала чекати слушного моменту – вирвала з рук жертви згорток і вибігла з помешкання. Допоки шокована старенька оговталася та вийшла з хати, грабіжниця втекла. Потерпіла подалася до сусідки, а вона зателефонувала в поліцію.

Віддала у руки аферистки 10 тисяч гривень і 78-річна жителька Бережан, розповідають у поліції. Невідома жінка теж представилася працівником соцзахисту та переконала жінку, що незабаром такої валюти як гривня в обіході вже не буде. Пенсіонерка справно обміняла свою пенсію на долари, і лише коли пройдисвітка покинула будинок, додивилася, що 500 доларів насправді сувенірні купюри. Жертва обману зателефонувала в поліцію.