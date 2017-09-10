Двадцять перша “Тернопільська Озеряна” зібрала 170 учасників. ФОТО

10/09/2017 Розмір тексту:

ХХІ відкритий Легкоатлетичний пробіг «Тернопільська Озеряна – 2017» вкотре зібрав у нашому місті любителів оздоровчого бігу. Дев’ятого вересня 170 учасників забігу змагалися, хто швидше пробіжить 9 кілометрів. Традиційно дистанція пролягає довкола ставу і стартує від міського причалу.

Серед бігунів було 128 чоловіків та 42 жінки. Усі вони були поділені на 12 вікових груп: від 14 років до 75 і старші. На змагання прибули учасники з Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Київської областей, з Лановецького, Козівського, Тернопільського, Шумського, Бучацького, Чортківського, Монастириського, Заліщицького районів. Приєдналися до забігу також учні спортивних шкіл міста. Для багатьох це вже не перша участь в «Озеряні».

– Я вже разів 20 бігав на цих змаганнях, – каже Анатолій Коляновський зі Львова. – Ми постійно приїжджаємо з друзями, нам тут подобається. Сьогодні нас 15 чоловік. Мені 75 років, брав участь у 10 офіційних марафонах. До 33 років займався боксом, майстер спорту з цього виду спорту, а після того почав бігати, брав участь у різних марафонах. Зараз марафони мені вже тяжко бігти, але треба підтримувати фізичну форму. Бігаю щодня від 5 до 15 кілометрів, а перед змаганнями складаю розклад тренувань і готуюся. Щоб мати добре здоров’я треба регулярно займатися собою: гімнастика, підкачка, біг, загартовування, і берегти нерви. На «Озеряну» приїжджаю, тому що тут гарне озеро, гарна організація, зустрічаю старих друзів, чудове повітря, і саме місто гарне.

Цього року переможці забігу отримали не тільки дипломи і грамоти, а й грошові винагороди. Найшвидшим виявився Юрій Вихопень з Білої Церкви. Він пробіг навколо ставу за 26 хвилин 53 секунди. Під час нагородження йому вручили сертифікат на 150 доларів США. Учасники, які зайняли друге та третє місце отримали сертифікати на 100 і 50 доларів. Усього було розіграно 10 грошових сертифікатів. Переможці різних вікових груп також були нагороджені медалями і грамотами.

Ольга Трач

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