Два запитання, які тернопільські можновладці остерігаються почути від Гройсмана

20/07/2017 Розмір тексту:

Візит керівника уряду у Тернопільську область у місцевому намісництві Порошенка очікують з хвилюванням.

Голосування за бюджет

У “білому домі” жартують, що такого переполоху не викликають навіть візити Президента. Уся справа в тому, що гарант доброзичливо ставиться до Степана Барни. Натомість цього не скажеш про Володимира Гройсмана, чиї чіткі та професійні питання можуть поставити в неприємну ситуацію перед підлеглими і пресою “гуманітарну” команду Степана Барни.

І чим глибшим у Києві ставатиме рів між командами Президента і Прем’єра, тим незатишніше будуть почуватися їхні ставленики на місцях. У даному випадку зрозуміло, що Барна і нардепи від БПП чітко орієнтуються на близьке оточення Президента. З тернопільських нардепів, можливо, тільки в Романа Заставного є контакт з Прем’єр-міністром.

Диспозицію прекрасно відображає голосування змін до бюджету, внесених Володимиром Гройсманом. Тарас Юрик та Олег Барна, незважаючи на те, що документом передбачено виділення коштів для Тернопільщини, не підтримали зміни до бюджету. Зрештою, так вчинили нардепи з БПП, близькі до заступника голови фракції Ігоря Кононенка. Висновки робіть самі.

Зрештою, не треба забувати, що доброзичливі стосунки у голови уряду склалися з міським головою Тернополя Сергієм Надалом.

Сповільнення реформ

Центральною точкою візиту Гройсмана стане участь у форумі, присвяченому питанням децентралізації.

Як відомо, Тернопільщина одна з перших почала реалізовувати цю реформу і довгий час перебувала в авангарді. В області створено 36 громад, внаслідок чого щороку надходить близько 150 мільйонів коштів Державного фонду регіонального розвитку. Незважаючи на це, область досі не має повноцінного перспективного плану формування спроможних громад. Це своєрідне ноу-хау нашої області. Тому досі невідомо, скільки всього буде створено громад і які це будуть громади. Унаслідок цього з’явилося чимало так званих клаптикових громад, які складаються з кількох сіл. Здебільшого такі ОТГ утворюються навколо сіл, де знаходяться офіси потужних латифундій. Одну з таких клаптикових громад 20 липня побачить Володимир Гройсман під час знайомства з роботою ПАП “Іванівське”. Мова йде про Іванівську сільську громаду на Теребовлянщині.

Інша складність просування реформи – інертність керівників у районах, де ще не створені ОТГ. Призначені чиновники не хочуть втрачати важелі влади, як це відбулося в районах, де більшість територій займають сформовані громади.