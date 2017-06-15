Два будинки і ломбард: на Тернопільщині спіймали дуже “працьовитого” злодія

15/06/2017 Розмір тексту:

Наприкінці травня до борщівських правоохоронців надійшла заява про крадіжку з місцевого ломбарду. Касир повідомила, що вночі, розбивши вікно, невідома особа проникла в заклад та викрала ювелірні вироби з золота і срібла.

Злодія правоохоронці розшукали. 32-річний борщівчаний зізнався у скоєному й видав правоохоронцям один срібний ланцюжок – це все, що, з його слів, залишилось від здобичі. Частину ювелірних виробів він загубив, тікаючи з ломбарду, а частину – сховав. Коли ж за деякий час повернувся до сховку, той порожнім, залишися лише один срібний ланцюжок. Правоохоронці не поспішають вірити в таку версію подій, тому зараз ґрунтовно перевіряють слова підозрюваного.

У ході слідства з’ясувалося, що борщівчанин причетний ще й до двох крадіжок з приватних помешкань, які трапилися в райцентрі у березні та квітні. В обох випадках в будинках ніхто не проживав. Отож, скориставшись відсутністю господарів, крадій виніс звідти все біль-менш цінне. З однієї з осель поцупив електроінструменти та господарський і слюсарний реманент, з іншого – телевізор, водонагрівач до котла і пару статуеток. Все крадене продав.

Підозрюваному за усіма фактами інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.