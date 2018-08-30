Дуже дивно: тернополянин сам викликав поліцію, аби віддати бурштин і наркотики

30/08/2018 0
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Тернополянин викликав патрульних, аби добровільно здати наркотичні речовини.

Повідомлення про те, що в квартирі на вулиці Живова необхідна допомога поліції, надійшло на планшет патрульним 28 серпня близько 17-ї години. Про це повідомляють у патрульній поліції.

Інспектори за кілька хвилин прибули за вказаною адресою. Заявник розповів патрульним, що викликав їх, аби віддати марихуану, бурштин та наркотичні препарати. Щоб переконати поліціянтів у тому, що він каже правду, вказав на поліетиленові пакети, які стояли в кутку кімнати.

Патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу для документування усіх обставин справи. Експерти вилучили речовини та каміння, обіг яких заборонено, для проведення подальших експертиз.

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