Душив, бив і зірвав сережку: у Тернополі злочинець напав на молоду жінку

Інцидент трапився 29 березня близько 14-ої години на вул. Лук’яновича між другим та третім поверхом, повідомляє видання Тернополяни. Застосовуючи силу, злочинець душив жертву, а також бив її кулаками в обличчя. Жінка нарахувала близько десяти таких ударів, після чого той зірвав з її вуха сережку та вимагав віддати усе золото, що та має.

На щастя, в цей час нагодилися очевидці. Побачивши людей, грабіжник кинувся втікати, так і не закінчивши своє діяння.

Потерпілу ж госпіталізували в лікарню. В неї діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та забої щоки. Жінка досі не може відійти від шоку.

Тим часом поліція вже шукає її кривдника за описом, який надала тернополянка.