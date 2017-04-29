Поки на Тернопільщині думають, як забудувати електростанціями Дністер, на Львівщині використовують енергію сонця

29/04/2017 Розмір тексту:

У п’ятницю, 28 квітня, у Яворівському районі відкрили наземну фотоелектричну сонячну електростанцію “Озерна”. Електростанція вироблятиме екологічно чисту електроенергію, що у подальшому забезпечить отримання прибутку від продажу за “зеленим” тарифом.

“Це відкриття стає талісманом енергозбереження у якості інвестицій дорожньої карти на Львівщині, в Україні, на перспективу”, – зазначив під час урочистого відкриття СЕС Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Створення сонячної електростанції збільшить частку альтернативної енергії в електроенергетиці України та знизить рівень використання вуглеводневих енергоносіїв при виробництві електричної енергії. Розмір інвестицій – 10 000 000$.

“Сьогоднішніх 10 МВт – це символічний позитивний внесок в енергетичну незалежність держави. Справами ми демонструємо, що Україна росте, розвивається і в ній здатні функціонувати модерні сучаcні технології”, – наголосив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Електростанція займає площу 14,6 га, а загальна потужність встановлених сонячних панелей (фотоелектричних модулів JASolar) становить 9,9 МВт. СЕС вироблятиме близько 11 000 000 кВт/год на рік.