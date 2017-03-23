ДТП у Тернополі: водій визнав свою провину. ФОТО
23/03/2017 0
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Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 23 березня, на вулиці Білогірській, 15.
Про це в коментарі 0352.ua розповіла прес-секретар патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська.
“ДТП трапилась за участі двох транспортних засобів “Мазди” та “Шевроле”. Водій “Мазди” визнав свою провину”, – кажуть у поліції.
Зазначимо, що під час аварії ніхто не постраждав. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
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