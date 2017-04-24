Жахлива ДТП на Тернопільщині: автомобіль збив дітей. ФОТО

24/04/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у понеділок, 24 квітня, на Теребовлянщині . В селі Вишнівчик водій автомобіля ВАЗ 2107 збив пішоходів.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області, під колесами авто опинилися дві дівчинки – 2008 та 2006 років народження. Обидві – мешканки села Зарваниця. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

Дівчат з політравмами госпіталізували до Теребовлянської лікарні, а вже звідти автомобіль швидкої доправив їх до Тернополя. За попередньою інформацією, в однієї дитини перелом обох ніг, а в іншої – травма голови.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Водій стверджує, що на кілька секунд втратив свідомість через погане самопочуття. Його слова перевіряють слідчі, а також встановлюють остаточну причину аварії.