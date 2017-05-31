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ДТП на проспекті Бандери. Постраждала дитина
31/05/2017 0
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На вулиці Степана Бандери сталась ДТП. Дитину зачепила автівка, коли та переходила дорогу.
Інцидент трапився вчора, 30 травня, повідомляє Доба.
За інформацією видання, водій автомобіля зачіпив 9-річну дівчинку, яка перебігала дорогу.
На щастя, серйозних травм дитина не отримала, відбувшись лише підшкірною гематомою лобної ділянки голови та забійною раною лівого колінного суглоба.
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