ДТП на проспекті Бандери. Постраждала дитина

31/05/2017 Розмір тексту:

На вулиці Степана Бандери сталась ДТП. Дитину зачепила автівка, коли та переходила дорогу.

Інцидент трапився вчора, 30 травня, повідомляє Доба.

За інформацією видання, водій автомобіля зачіпив 9-річну дівчинку, яка перебігала дорогу.

На щастя, серйозних травм дитина не отримала, відбувшись лише підшкірною гематомою лобної ділянки голови та забійною раною лівого колінного суглоба.