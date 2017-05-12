ДТП біля Озерної: внаслідок сильного удару водій вилетів з автомобіля

12/05/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок сильного удару водій одного із транспортних засобів вилетів із машини та вдарився головою об асфальт.

Аварія трапилася вчора, 11 травня, близько першої години ночі неподалік села Озерна.

На місце події прибула спеціалізована протишокова бригада швидкої допомоги.

На щастя, потерпілий відбувся лише забійною раною надбрівної ділянки, від госпіталізації відмовився, тому був залишений на місці події, повідомляє сайт ternopil.te.ua.