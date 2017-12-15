Дружина загиблого бійця з Тернопільщини потребує допомоги

15/12/2017 Розмір тексту:

У дружини загиблого бійця з Тернопільщини виявили пухлину. Жінка проходить дороговартісний курс лікування. Родина вже витратила всі заощадження і потребує допомоги.

Марія Вітишин – мати трьох донечок загиблого бійця. Від вересня жінка бореться зі страшною недугою, проходить курси хіміо- та променевої терапії. Нині жінку готують до операції.

«Ми розпочали боротьбу з недугою. На жаль, лікування дороговартісне. Вже витратили всі наші заощадження. І далі необхідні десятки тисяч гривень. Але цих десятків у нас зараз немає. Будемо дуже вдячні за будь-яку вашу допомогу», – каже пані Марія.

Допомагають зібрати кошти для лікування жінки волонтери Логістичного центру допомоги бійцям АТО.

Гроші можна перераховувати на картку волонтера Логістичного центру Христини Феціци (з позначкою для М. Вітишин).

4731 2127 0094 1833 картка ПриватБанк на ім’я Христина Феціца.

Софія Романська