Дружина-спортсменка тернопільського нардепа виявилася власницею купи фірм

13/04/2017 Розмір тексту:

Депутат Верховної ради України від партії «Блок Петра Порошенка», тернополянин Ігор Побер оприлюднив декларацію доходів за 2016 рік.

Згідно з цією декларацією, що є у вільному доступі на сайті НАЗК України, Ігор Побер за 2016 рік отримав 342 тис. 172 грн. доходу. З цих коштів 158 тис. 41 грн. – заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, 169 тис. 871 грн. – відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень відповідно до ч.4 ст. 32 ЗУ «Про статус народного депутата України», 14 тис. 260 грн. – компенсація вартості винайму готельного номера відповідно до ч.1 ст. 35 та ч.4 ст. 32 ЗУ «Про статус народного депутата України». А от дружина Ігоря Побера за минулий рік заробила 888 тис. 850 грн., де 28 тис. 750 грн. складає зарплата, а 860 тис. 100 грн. – дохід від зайняття підприємницькою діяльністю.

На руках у сім’ї Побер – 50 тисяч доларів та 750 тисяч гривень, що в сумі виходить 2 млн. 100 тисяч гривень. Щоправда, дружина нардепа задекларувала ще 600 тисяч гривень позики.

Що ж до нерухомості, якою володіє Ігор Побер, то є у нього квартира площею 110 кв. м у Києві, земельна ділянка площею 800 кв. м та садовий (дачний) будинок площею 299 кв. м у м. Тернопіль. Дружина нардепа – власниця квартири площею 82 кв. м та земельної ділянки площею 800 кв. м у Тернополі. Серед об’єктів незавершеного будівництва, то у неї є ще дачний будинок, проте яка його площа, – не зазначено.

Судячи з декларації, Ігор Побер не володіє жодним транспортним засобом, а от у його дружини є елітне авто «Lexus RX 350», вартістю 420 тис. грн.

Крім того, дружина народного депутата є співвласницею кількох компаній – ТзОВ «Тернобітум», ТзОВ «Надра ППС», ТзОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс», ТзОВ «Стартрек» та ТзОВ «ПІ ЕН ЕЙЧ УКРАЇНА».

Джерело: Галас