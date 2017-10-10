Дружина депутата міськради похизувалася першим у Тернополі електромобілем “Tesla”. ФОТО

08/10/2017 Розмір тексту:

В Тернополі з’явився перший елітний автомобіль, який працює виключно на електриці.

Електоромобілем “Tesla” в соціальній мережі “Instagram” похизувалася дружина депутата тернопільської міської ради від “Народного контролю” Володимира Бліхаря, Олена Абакумова.

Як повідомляє Терен, такий автомобіль може вартувати більше шести мільйонів гривень.

Тернополяни вже помітили цей автомобіль на вулицях нашого міста. Про це написали в соціальній мережі “Instagram” і назвали ціну в понад 200 тис. євро.