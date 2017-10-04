Другий рік поспіль «Бучачагрохлібпром» залишається незмінним спонсором волейбольної команди «Галичанка»
Уже другий рік поспіль голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Іванович Гадз активно підтримує та залишається титульним спонсором тернопільської волейбольної команди «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ».
Рівно рік тому Петро Іванович вирішив надавати спонсорську допомогу нашим волейболісткам та вручив сертифікат на суму в 360 тисяч гривень. Щомісяця команда отримувала по 40 тисяч гривень. Саме ці кошти давали можливість спортсменкам впродовж року брати участь в змаганнях, тренуватись та дотримуватись всіх заходів, які допомагали розвивати команду.
– Другий рік поспіль «Бучачагрохлібпром» продовжує спонсорську допомогу. У 2016 ректор ТНЕУ запропонував Петру Івановичу допомогти і підтримати клуб, адже «Галичанка» грає у вищій лізі. Університету було важко, адже тоді це був єдиний заклад, який споконвіку утримував команду, на підтримку і розвиток якої потрібні були великі кошти: і на тренерство, і на поїздки, і на відповідне харчування спортсменок тощо. Тому Петро Іванович вирішив підтримати спільний проект і восени 2016 команді вручили сертифікат на 360 тисяч гривень. Вже цього року ми підвищили суму і виділятимемо на потреби волейбольного клубу 450 тисяч гривень, – розповідає директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Іван Карачка.
Відомо, що волейбольний клуб створили більше 30 років тому, а з 1999 року він виступає в Суперлізі України. За час свого існування команда неодноразово демонструвала хороші результати: в 2010 році стала Чемпіоном України, в 1994 та 2004 – володарем Кубку України.
За словами тренера команди Віктора Туркули, нещодавно в вересні команда виборола першість на турнірі в Чернігові. Вже на цьому тижні дівчата готуються до міжнародного турніру в Луцьку, 15 жовтня – до Суперкубку України з волейболу, а в двадцятих числах жовтня під час проведення Чемпіонату України «Галичанка» прийматиме в нас команду з Запоріжжя.
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