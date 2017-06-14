Драмтеатр закриває сезон вистав драматичною комедією

14/06/2017 Розмір тексту:

Прем’єрою музичної комедії «Сорочинський ярмарок» завершується цьогорічний театральний сезон. Наразі актори Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка наполегливо готуються до прем’єри. У виставі задіяно обидва акторські склади театру.

В основі музичної комедії «Сорочинський ярмарок» – весела історія кохання зі щасливим фіналом, є сюжетні лінії, пов’язані зі сватанням і весіллям. Доповнюють виставу музичні композиції, автор яких – заслужений діяч мистецтв України – Юрій Кіцила.

«Це музична комедія «Сорочинський ярмарок» за однойменною п’єсою Миколи Гоголя. Ми намагаємося зробити цю виставу цікавою для аудиторії різних вікових категорій і соціальних груп. Наразі репетиції у розпалі. Будемо раді бачити тернополян на закритті цьогорічного театрального сезону», – розповідає композитор.

Прем’єра «Сорочинський ярмарок» відбудеться другого липня. Серед виконавців основних ролей: народний артист України Іван Ляховський, заслужені артисти Олександр Папуша, Ігор Наконечний, Микола Блаженко, народна артистка України Наталія Лемішка, режисер-постановник — заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав Жила.

Софія Романська