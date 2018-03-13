Драматична містерія “Тарас” викликала серед тернополян ажіотаж

13/03/2018 Розмір тексту:

Сотні тернополян зібрала драматична містерія «Тарас». Прем’єра вистави відбулася в обласному драмтеатрі десятого та одинадцятого березня. Глядача вражали масові сцени з великою кількістю акторів, сценічна пластика та хореографія.

У виставі «Тарас» задіяли всіх творчих працівників театру. Маленького Тараса зіграв Іван Черненко, великого – Євген Лацік. Режисер постановки Олег Мосійчук розповідає, що ставили за мету зацікавити виставою осіб різних вікових категорій.

«Ми хотіли показати страдницький шлях Тараса, який він пройшов за свої 47 років: 10 років він відбув на засланні, 25 років жив у середовищі та боровся з ним. Загалом вистава побудована таким чином, щоб показати весь страдницький шлях, яким пройшов Тарас Шевченко: від дня народження до дня смерті».

Тернополяни зустріли виставу «Тарас» ажіотажем. «Це було справді дуже талановито і неперевершено. Надзвичайно захоплюючий сюжет. Хто ще не бачив, раджу обов’язково відвідати театр, зокрема прем’єру «Тарас». Показуватимуть драматичну містерію також 15, 18 та 28-го березня.

Софія Романська