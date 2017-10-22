Драма з сигналізацією
Народ нині пішов страшенно недовірливий, по декілька разів перераховує здачу на ринку, ретельно перевіряє видані в супермаркеті чеки і комунальні тарифи. Що ж стосується безпеки власних жител, то тут саме на часі згадати давнє англійське «Мій дім – моя фортеця» – варто лише глянути на солідні, з численними замками двері, які роблять помешкання схожим на бункер і гарантують супернадійність.
Одна статечна і доволі заможна пані, залишившись, в силу обставин, самотньою, вирішила, окрім міцних засувів, підсилити недоторканність своєї оселі ще одним способом – становити в ній електронну сигналізацію. Зручно, надійно і все б добре, але мала наша пані один маленький ґандж – була трішки забудькуватою. Ото ж, частенько, повернувшись додому, забувала подзвонити на пульт і зняти помешкання з охорони, як цього вимагає інструкція. Далі система спрацьовувала чітко: на пульт надходив сигнал про проникнення у квартиру, і через декілька хвилин браві хлопці у формі уже настійливо дзвонили або ж гримали у двері. Пані недовірливо визирала, заперши двері на ланцюжок і, лише пересвідчившись, що перед нею справді охоронці, впускала їх до приміщення. Далі була ціла купа вибачень, нарікань на заклопотаність, обіцянок більше такого не робити і таке інше. Що було робити охоронцям? Покартають легенько господиню, ще раз нагадають про інструкцію та й їдуть собі. Нічого не вдієш, склероз – одна із бід нашого часу.
Якраз навпроти дверей згаданої пані мешкав разом з дружиною Марійкою і маленькою донечкою хороший, спокійний і роботящий хлопець на ім’я Вася. Втім, хорошим і спокійним він бував далеко не завжди. Мав наш Вася вельми поширену і незнищенну національну звичку – полюбляв заглядати в чарку. Робив він це регулярно, сказати б, старанно, отож не дивно, що коли добряче «закладав за комір», його квартира перетворювалася на справжній шекспірівський театр із бурхливими сценами ревнощів, пристрасними монологами, жіночими слізьми. Проте, гамлетівське «Бути чи не бути» Васю не турбувало, його найбільше цікавило, з ким його Марійка, коли і де. Словом, зрозуміло, про що мова. Марійці така сімейно-побутова драматургія, звісно, дуже не подобалася, і вона погрожувала Васі, що поскаржиться у поліцію. Вася лише глузливо підсміювався, а протверезівши, урочисто клявся дружині, що більше не візьме в рот ані краплини.
Одного холодного дощового осіннього вечора пані, що жила навпроти, вчергове повернулася у свою квартиру-фортецю і вчергове забула зателефонувати на пульт охорони. У той же час у сусідній квартирі Вася розпочав черговий акт драми «Ревнощі і кохання». Децибели задля цього увімкнув найпотужніші, посуд у серванті дрижав, люстра хиталася, дитина заходилася плачем.
Коли Вася дістався уже до третього коліна Марійчиного родоводу, жінка вигукнула крізь сльози, що більше цього терпіти не може і вискочила з помешкання. Вася залишився стояти біля вікна в чому був, тобто лише в трусах, до яких встиг роздягнутися, розпалений бурхливим діалогом з дружиною. Через якусь хвилину почувся скрегіт гальм, і біля під’їзду різко зупинилася легківка зі смугою на боці. З неї вискочило двійко охоронців і швидко пройшли у під’їзд.
– Це за мною, – розпачливо подумав Вася, – таки викликала.
Чекати дальшого розвитку подій він не став і, як був, у самих лише трусах вистрибнув крізь вікно на вулицю. Водій, що сидів за кермом машини, лише описав очима дугу за його ефектним стрибком. Приземлившись, Вася миттю дременув у кущі неподалік, де й влаштував імпровізований спостережний пункт за дверима під’їзду. Хвилин за десять спожиті зігріваючі градуси перестали діяти, і зуби почали ритмічно стукотіти. Але ніякий холод не змусив би Васю вилізти з кущів і повернутися додому.
Тим часом два охоронці зайшли до забудькуватої пані й провели з нею черговий семінар на тему «Як правильно користуватися сигналізацією». Коли вже автомобіль від’їхав від будинку, Вася ще хвилин десять стоїчно вичекав у кущах і лише тоді зважився повернутися до себе.
Ти, б…,с…, ти н-н-ащо м-м-ментів викликала?! – накинувся він з порога на Марійку, ледве ворушачи закоцюблими губами. Втім, Марійчині очі, що ледь не вилізли з орбіт, переконали Васю, що його висновок, мабуть, трохи поспішний.
З того часу минуло вже доволі часу.
Охоронці на машині чомусь перестали навідуватися до будинку.
Кажуть, пані у квартирі на першому поверсі регулярно п’є “Мемоплант” і зрідка дозволяє собі ложечку коньяку до чаю.
Сталися зміни і з Васею. Він став якимось млявим, говорить здебільшого тихо і завів звичку випивати на ніч склянку кефіру. Тільки от спати чомусь постійно лягає одягненим. Так і спить всю ніч – у светрі та в джинсах.
Ігор Дуда