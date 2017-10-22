Драма з сигналізацією

22/10/2017 Розмір тексту:

Народ нині пішов страшенно недовірливий, по декілька разів перераховує здачу на ринку, ретельно перевіряє видані в супермаркеті чеки і комунальні тарифи. Що ж стосується безпеки власних жител, то тут саме на часі згадати давнє англійське «Мій дім – моя фортеця» – варто лише глянути на солідні, з численними замками двері, які роблять помешкання схожим на бункер і гарантують супернадійність.

Одна статечна і доволі заможна пані, залишив­шись, в силу обставин, самотньою, вирішила, окрім міцних засувів, підсилити недотор­канність своєї оселі ще одним способом – становити в ній електронну сигналізацію. Зручно, надійно і все б добре, але мала наша пані один ма­ленький ґандж – була трішки забудькуватою. Ото ж, частенько, повер­нувшись додому, забува­ла подзвонити на пульт і зняти помешкання з охо­рони, як цього вимагає інструкція. Далі система спрацьовувала чітко: на пульт надходив сигнал про проникнення у квар­тиру, і через декілька хвилин браві хлопці у формі уже настійливо дзвонили або ж гримали у двері. Пані недовірливо визирала, заперши двері на ланцюжок і, лише пе­ресвідчившись, що пе­ред нею справді охо­ронці, впускала їх до приміщення. Далі була ціла купа вибачень, на­рікань на заклопотаність, обіцянок більше такого не робити і таке інше. Що було робити охоронцям? Покартають легенько господиню, ще раз нага­дають про інструкцію та й їдуть собі. Нічого не вдієш, склероз – одна із бід нашого часу.

Якраз навпроти две­рей згаданої пані мешкав разом з дружиною Ма­рійкою і маленькою до­нечкою хороший, спокій­ний і роботящий хлопець на ім’я Вася. Втім, хорошим і спокійним він бував далеко не завжди. Мав наш Вася вельми поширену і не­знищенну національну звичку – по­любляв заглядати в чарку. Робив він це регулярно, сказати б, старанно, отож не дивно, що коли добряче «закладав за комір», його квартира перетворюва­лася на справжній шекспірівський театр із бурхли­вими сценами ревнощів, пристрасними монолога­ми, жіночими слізьми. Проте, гамлетівське «Бути чи не бути» Васю не турбу­вало, його найбільше ціка­вило, з ким його Марійка, коли і де. Словом, зрозум­іло, про що мова. Марійці така сімейно-побутова драматургія, звісно, дуже не подобалася, і вона по­грожувала Васі, що по­скаржиться у поліцію. Вася лише глузливо підсміювався, а протве­резівши, урочисто клявся дружині, що більше не візьме в рот ані краплини.

Одного холодного дощо­вого осіннього вечора пані, що жила навпроти, вчергове повернулася у свою квартиру-фортецю і вчергове забула зателефонува­ти на пульт охорони. У той же час у сусідній квартирі Вася розпочав черговий акт драми «Ревнощі і кохання». Де­цибели задля цього увім­кнув найпотужніші, посуд у серванті дрижав, люстра хиталася, дитина захо­дилася плачем.

Коли Вася дістався уже до третього коліна Марійчиного родоводу, жінка вигукнула крізь сльози, що більше цього терпіти не може і виско­чила з помешкання. Вася залишився стояти біля вікна в чому був, тобто лише в трусах, до яких встиг роздягнутися, роз­палений бурхливим діа­логом з дружиною. Через якусь хвилину почувся скрегіт гальм, і біля під’їзду різко зупинилася легківка зі смугою на боці. З неї вискочило двійко охоронців і швидко пройшли у під’їзд.

– Це за мною, – розпач­ливо подумав Вася, – таки викликала.

Чекати дальшого роз­витку подій він не став і, як був, у самих лише тру­сах вистрибнув крізь вікно на вулицю. Водій, що сидів за кермом ма­шини, лише описав очи­ма дугу за його ефект­ним стрибком. Призем­лившись, Вася миттю дременув у кущі непо­далік, де й влаштував імпровізований спосте­режний пункт за дверима під’їзду. Хвилин за де­сять спожиті зігріваючі градуси перестали діяти, і зуби почали ритмічно стукотіти. Але ніякий хо­лод не змусив би Васю вилізти з кущів і поверну­тися додому.

Тим часом два охо­ронці зайшли до забудь­куватої пані й провели з нею черговий семінар на тему «Як правильно ко­ристуватися сигналіза­цією». Коли вже авто­мобіль від’їхав від будин­ку, Вася ще хвилин десять стоїчно вичекав у кущах і лише тоді зважився по­вернутися до себе.

Ти, б…,с…, ти н-н-ащо м-м-ментів викликала?! – накинувся він з порога на Марійку, ледве ворушачи закоцюблими губами. Втім, Марійчині очі, що ледь не вилізли з орбіт, переконали Васю, що його висновок, мабуть, трохи поспішний.

З того часу минуло вже доволі часу.

Охоронці на машині чомусь перестали на­відуватися до будинку.

Кажуть, пані у квартирі на першому поверсі регулярно п’є “Мемоплант” і зрідка дозволяє собі ло­жечку коньяку до чаю.

Сталися зміни і з Васею. Він став якимось млявим, говорить зде­більшого тихо і завів звичку випивати на ніч склянку кефіру. Тільки от спати чо­мусь постійно лягає одяг­неним. Так і спить всю ніч – у светрі та в джинсах.

Ігор Дуда