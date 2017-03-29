Довкола тернопільського судді розгорівся скандал через “дешеву” квартиру

29/03/2017 Розмір тексту:

Декларації посадовців вивчали представники антикорупційної коаліції «Чесна влада – багата держава».

Створили коаліцію у вересні 2016 року і до неї увійшли представник різних громадських організацій Тернопільщини. Декілька місяців вони аналізували подані чиновниками декларації. Усього було вивчено 80 документів. Невідповідності між поданими даними та реальним життям виявили у восьми деклараціях. Про результати проведеної роботи автори проекту розповіли під час прес-конференції 28 березня.

На вимогу волонтерів вони також дослідили декларацію одного із тернопільських суддів.

– Волонтери виявили кричущі невідповідності у декларації судді Тернопільського окружного адміністративного суду Петра Баб’юка, – розповіла Ольга Мазаєва, керівник проекту. – Тому ми її також дослідили і включили в аналітичний звіт. До призначення на посаду судді він працював виключно на посадах в органах місцевого самоврядування, був юристом Тернопільської міської ради. У 2010 році, згідно інформації з реєстрів, його мама Марія Баб’юк подарувала йому житловий будинок площею 388 квадратних метрів у Байківцях. Станом на 2007 рік, коли його ввели в експлуатацію, цей будинок коштував 1 мільйон 385 тисяч гривень, тобто 300 тисяч доларів. Я рада за директорів наших навчальних закладів, які можуть собі таке дозволити. У декларації за 2015 рік вказано про придбання сім’єю Петра Баб’юка квартири площею 263,9 квадратних метрів за 606 тисяч гривень. Половина квартири записана на доньку судді Каріну Баб’юк і половина на батька судді Михайла Баб’юка. Нескладні математичні підрахунки свідчать про те, що один квадратний метр цієї квартири у новобудові дістався судді за 98 доларів. Ми раді за суддю тому, що за інформацією забудовників мінімальна собівартість такого житла 250 доларів за метр квадратний, а згідно профільних сайтів, один квадратний метр у цьому будинку коштує від 500 доларів. Яким чином судді вдалося купити його за 98 доларів залишається загакою. Ця таємниця, думаю, буде розкрита нашими компетентними органами. Підрахунки говорять, що суддя зекономив на цій квартирі 2,5 мільйони гривень. Я бажаю усім нам мати такі подарунки від забудовників, і теж купувати квартири за такими цінами.

За результатами перевірки цієї декларації активісти у кінці січня 2017 року направили заяву до Національного атикорупційного бюро України. Також її вивчатимуть у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Ольга Трач

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