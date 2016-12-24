Довкола районної лікарні вирують пристрасті. ВІДЕО

23/12/2016 Розмір тексту:

У приміщення Тернопільської районної лікарні від сьогодні новий балансоутримувач. Таке рішення прийняла сесія районної ради.

Колектив медзакладу переймається, що про розгляд цього питання вони дізнались лише вчора і не знають як розуміти такий поспіх. Водночас вони остерігаються, що приміщення лікарні хочуть приватизувати, йдеться в сюжеті ТВ-4.