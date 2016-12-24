Довкола районної лікарні вирують пристрасті. ВІДЕО
23/12/2016 1
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У приміщення Тернопільської районної лікарні від сьогодні новий балансоутримувач. Таке рішення прийняла сесія районної ради.
Колектив медзакладу переймається, що про розгляд цього питання вони дізнались лише вчора і не знають як розуміти такий поспіх. Водночас вони остерігаються, що приміщення лікарні хочуть приватизувати, йдеться в сюжеті ТВ-4.
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Коментарі (1)
Землемір із стажем24/12/2016
Недаром в публікації був заголовок про те, що до влади в Тернопільському районі прийшли аферисти і результат на лице. Бидло ви що її будувало. Подивіться на розжирілі пики трутнів які сидять на гроші платників податків і взагалі нічого не роблять, а тільки набивають свої кишені та крадуть безбожно. Це друга афера: перша зміни меж села Підгороднє. Чому правоохоронні органи мовчать.