Довірливі мешканці Тернопільщини “пригріли” під боком бойовика “ДНР”

07/02/2017 0
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Службою безпеки України завершено спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього жителя Теребовлі, що брав участь у вчинені злочинів терористичною організацією «ДНР».

Як повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістюУСБУ в Тернопільській області, 21-річний уродженець  Горлівки Костянтин Лефтер у 2014 році прибув на Тернопільщину як вимушений переселенець із району проведення антитерористичної операції. У Теребовлі його прихистила адміністрація місцевого училища, поселивши зловмисника у гуртожитку, а волонтери допомогли йому із облаштуванням побуту.  Однак, вже на початку 2015 року Лефтер повернувся на Донбас та добровільно вступив до складу бригади «Восток», військової частини № 06818 1-го армійського корпусу  народного ополчення Міністерства оборони так званої «ДНР».

З травня 2015 року Костянтин Лефтер бере безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та правоохоронних органів, які проводять АТО.

Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України скеровано до суду для розгляду по суті, а обвинувачений перебуває у державному розшуку.

Громадяни, котрим стало відомо про перебування Костянтина Лефтера на території області можуть повідомити про це на телефон довіри УСБУ в Тернопільській області 52-90-00, або на гарячу телефонну лінію УСБУ (067) 352-31–00 чи надіслати інформацію на електронну скриньку Управління usbu_ter@ssu.gov.ua.

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