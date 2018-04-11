Доступне житло у Тернополі: в міській раді прийняли рішення

11/04/2018 Розмір тексту:

На черговому засіданні виконкому затверджено Положення про участь у програмі «Будівництва (придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2018 – 2020 роки», у відповідності до однойменної Програми, яку прийняли рішенням міської ради в грудні минулого року.

Як пояснює очільник Тернополя Сергій Надал, завдяки цій програмі тернополяни, які потребують поліпшення житлових умов, зможуть придбати житло за зниженими цінами.

«Програма розрахована на два роки, – пояснює міський голова. – Право на участь у програмі матимуть молоді сім’ї та громадяни до 35-ти років, інваліди, учасники бойових дій, переселенці, працівники комунальних установ та організацій, а також сім’ї, які перебувають на обліку та потребують поліпшення житлових умов. Ці категорії тернополян зможуть претендувати на житло в новобудовах та переобладнаних будівлях, які створені в рамках Програми».

Обов’язковою умовою для всіх категорій являється необхідність мати фінансову спроможність на початку будівництва оплатити не менше ніж 30% від вартості житла та, при потребі, отримати та погасити кредит на придбання житла.

Строки приймання заяв та реєстрації кандидатів на участь в Програмі буде визначатися окремим рішенням виконавчого комітету. Самі ж документи від громадян, які мають право на участь у Програмі, можна буде подавати у Центрі надання адміністративних послуг після визначення дати початку приймання документів, про що буде додатково повідомлено на сайті міської ради.