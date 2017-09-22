Дощі на Тернопільщині “затягнуться” на кілька діб

22/09/2017 Розмір тексту:

Упродовж вихідних тернополянам доведеться сидіти вдома. Адже в місті та по області дощитиме. Також знизиться температура повітря. Вдень передбачають до шістнадцяти градусів тепла.

Хмарність, дощі, місцями пориви вітру, зниження температури повітря, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, дощитиме упродовж кількох діб. Погодні умови на заході зумовлює вплив вологих атмосферних фронтів.

«Дощі пройдуть по всій території західного регіону, місцями можливі сильні опади. А місцями у західних областях спостерігатимуться невеликі, але затяжні дощі. Передбачаються такі температурні показники: вночі 8 – 14 градусів тепла, вдень 16 – 20 градусів вище нуля. Вітер південно-східний 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру. Вночі та вранці можливий туман, а відтак – погіршуватиметься видимість».

Метеорологи просять водіїв і пішоходів на Тернопільщині бути обережними на автошляхах. Оскільки під час опадів і туману погіршуватиметься видимість.

Софія Романська