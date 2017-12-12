Дощ, сніг, мороз: на Тернопільщині передбачають дуже мінливу погоду

12/12/2017 Розмір тексту:

Нестабільну погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Місцями в регіоні можливі опади у вигляді мокрого снігу, часом дощитиме. В основному зберігатимуться плюсові температурні показники, проте вночі можливі незначні заморозки.

Загалом в регіоні спостерігатимуться тенденції до підвищення температури повітря, – кажуть метеорологи. Найближчими днями температурні показники підвищуватимуться до восьми градусів тепла, а вночі знижуватимуться до двох градусів морозу. За прогнозами Укргідрометеоцентру, вкінці тижня на Тернопільщині буде ще тепліше.

«У Тернопільській області передбачається хмарна погода з проясненнями, вітер південно-західний 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температура повітря в основному зберігатиметься плюсовою. Вночі передбачається до двох градусів морозу, вдень: 4 – 8 градусів тепла. Місцями можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом».

За словами метеорологів, мінлива погода спостерігатиметься на Тернопільщині до середини грудня.

Софія Романська