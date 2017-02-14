Дороги Тернопільщини ведуть у… шиномонтаж. ФОТО

14/02/2017 Розмір тексту:

Після кількох заморозків дороги як в обласному центрі, так і довкола Тернополя вкрилися вирвами. Хто не встигає їх об’їхати, може мати серйозні неприємності.

В соцмережах люди уже пишуть про погнуті диски.

“Від кількох людей чув, що приблизно за 20 км. від Тернополя в напрямку Чорткова (траса М19) утворилися великі ями, після зустрічі з якими водії змушені були звертатися у кращому випадку в шиномонтаж… Фото прислав друг який кілька днів тому погнув два диски на тому ж місці”, – написав під опублікованими фото Олег Синовець.

В коментарях люди додають, що теж через недопрацювання дорожників змушені витрачати сімейний бюджет на починку коліс.

“В суботу на об`їздній зігнув диск, обійшовся 100 грн”, – пише Володимир Курило.

“Таке враженя шо дорожна служба цею дорогою не їздить. Питання до наших чиновників:де діваються гроші які ми платимо на дороги,акциз і т.п.????????”, – обурюється Толік Петришин.

Джерело: 0352.ua