Дороги Тернопільщини цього року забрали вже 12 життів

17/05/2017 Розмір тексту:

Працівники поліції порахували, скільки аварій трапилося від початку року в нашій області. Картина досить невтішна.

626 ДТП трапилося від початку року на дорогах Тернопільського краю. 219 людей отримали травми, 12 загинуло. Не краща ситуація і у самому обласному центрі. У 336-ти автопригодах, зареєстрованих у Тернополі, одна людина загинула, 72 звернулися по допомогу до лікарні.

За словами Володимира Зигрія, начальника відділу безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області, основні причини аварій на дорогах – виїзд на смугу зустрічного руху, перевищення швидкості та керування в нетверезому стані.

За чотири місяці 2017-го року працівники Національної поліції Тернопільщини виявили понад чотири тисячі порушень правил дорожнього руху, з них 206 фактів, коли водії сідали за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

У дорожньо-транспортних пригодах винні не лише водії, але й самі пішоходи, – стверджує начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Богдан Шуляр. З 2012 року усі аварії, в яких люди отримали травми або звернулися за меддопомогою до лікарів, вносяться в Єдиний реєстр досудових розслідувань і розпочинається кримінальне провадження за статтею 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

– За чотири місяці у 2013 році по області трапилося 68 ДТП, у 2014 – 97, у 2015 – 99, у 2016 – 187 у цьому році 153 аварії. Кількість загиблих також вражає. Цифра коливається з 2013 до 2017 за січень – квітень від 10 до 17 осіб щомісяця.

Богдан Шуляр каже, що за 2016-2017 роки за злочини, передбачені статтею 286 КК України засуджено понад 50 водіїв, з них 6 отримали реальні покарання, дев’ятеро сплатили штрафи, 35 отримали умовне покарання.

Джерело: Терноград