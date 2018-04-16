Допоможіть врятувати життя дворічної тернополянки. ВІДЕО

16/04/2018 Розмір тексту:

Триває збір коштів, необхідних на лікування Варвари Скапрук, 22.04.2016 року народження. Діагноз – гостра мієлобластна лейкемія (РАК КРОВІ).

Наразі дівчинка пройшла 3 курси хіміотерапії в Охмадиті (м. Київ). Та проопероване сердечко Варі у 6-ти місячному віці дає про себе знати. Клініка при Ватикані Bambino Gesu м. Рим (Італія) пропонує лікування з урахуванням вразливого серця дитинки. Вартість лікування 40 тисяч євро! Самотужки таку суму родина не в змозі зібрати. Просимо всі небайдужих підтримати Варвару! Контакти батьків: +38 098 621 82 21 – Скапрук Олександр Олександрович (батько дівчинки).

Реквізити для допомоги:

Картка Приват Банк (ГРИВНЯ): 5168 7427 1548 5144, відкрита на тата Скапрук Олександра.

Детальніше – у Фейсбуці.

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