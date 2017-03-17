Допоможіть врятувати півторарічну Полінку!

17/03/2017 Розмір тексту:

Півторарічній Поліні необхідна пересадка кісткового мозку. Лікування вартує 150 000 доларів. Мама дівчинки благає про допомогу.

Мама Поліни Мар’яна Яриняк просить про допомогу. Півроку тому її дочці встановили діагноз – анемія Блекфен-Даймонда, парціальна червоноклітинна аплазія. Хвороба виліковна, – кажуть лікарі. Проте дівчинці терміново потрібна пересадка кісткового мозку.

«Дитина народилася здоровою, швидко розвивалася. Усе змінилося, коли дівчинці виповнився рік. Спершу ми помітили, що у неї змінився настрій. Дитина стала дратівливою, погано їла. Запідозрили проблеми зі здоров’ям, коли вона зблідла і почала різко набирати вагу. Звернулися до лікарів. Далі підтвердився страшний діагноз. Самі назбирати таку суму ми не можемо, тому благаємо про допомогу», – каже мама дівчинки Мар’яна Яриняк.

Операцію дитині робитимуть у Республіканському дитячому центрі в Білорусії або в приватній клініці в Туреччині. Поки родина назбирала лише 10 тис. доларів. Допомоги просять у небайдужих жителів краю. Перерахувати кошти можна на рахунок:

Приватбанк: 5168 7573 2006 5677

Отримувач: Мар’яна Яриняк

Телефон матері.: 097-169-06-31