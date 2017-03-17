Допоможіть врятувати півторарічну Полінку!
Півторарічній Поліні необхідна пересадка кісткового мозку. Лікування вартує 150 000 доларів. Мама дівчинки благає про допомогу.
Мама Поліни Мар’яна Яриняк просить про допомогу. Півроку тому її дочці встановили діагноз – анемія Блекфен-Даймонда, парціальна червоноклітинна аплазія. Хвороба виліковна, – кажуть лікарі. Проте дівчинці терміново потрібна пересадка кісткового мозку.
«Дитина народилася здоровою, швидко розвивалася. Усе змінилося, коли дівчинці виповнився рік. Спершу ми помітили, що у неї змінився настрій. Дитина стала дратівливою, погано їла. Запідозрили проблеми зі здоров’ям, коли вона зблідла і почала різко набирати вагу. Звернулися до лікарів. Далі підтвердився страшний діагноз. Самі назбирати таку суму ми не можемо, тому благаємо про допомогу», – каже мама дівчинки Мар’яна Яриняк.
Операцію дитині робитимуть у Республіканському дитячому центрі в Білорусії або в приватній клініці в Туреччині. Поки родина назбирала лише 10 тис. доларів. Допомоги просять у небайдужих жителів краю. Перерахувати кошти можна на рахунок:
Приватбанк: 5168 7573 2006 5677
Отримувач: Мар’яна Яриняк
Телефон матері.: 097-169-06-31
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