Донечки тернопільського правоохоронця потребують допомоги

07/11/2017 Розмір тексту:

Родина тернопільського правоохоронця бореться за життя дітей. Старша дівчинка Кароліна отримала травму головного мозку внаслідок важких пологів. Лікарі поставили діагноз – мікроцефалія. У молодшої дівчинки Каміли почали проявлятися аналогічні симптоми. Причина для лікарів до кінця невідома. Проте нині діти потребують невідкладного лікування.

Родина Богданових роками їздить по реабілітаційних центрах. На лікування вже витратили всі заощадження, відтак просять допомоги у небайдужих жителів краю. «Старша дівчинка перенесла три операції в Китаї, була на реабілітації в Польщі. В неї покращився зоровий контакт, вона почала дивиться на далекі предмети, переставляти ніжки при ходьбі, покращилось сидіння та рівновага. Також нині вона починає виконувати рухи, які раніше не робила, старається збільшувати свій об’єм рухів і ми їй в цьому допомагаємо, навчаємо, статичні навантаження даємо, бо вона самостійно не стоїть. Організму потрібне таке навантаження, бо у вертикальному положенні тіла і рухової активності покращуються всі обмінні процеси, біомеханіка. Заняття повинні бути систематичні, бо коли дитина не рухається – захворювання прогресує», – розповідає лікар-реабілітолог Андрій Гавриленко.

Менша дівчина родини Богданових Каміла народилася 2014 році. І коли малечі виповнилося два місяці, батьків спіткала чергова біда. У маленької Каміли також почалися проявлятися ті ж самі симптоми, що і в старшої донечки. Батьки знову пішли до фахівців, і знову відповідь незрозуміла. Точно діагностувати хворобу дівчат не змогли ні лікарі Харкова, ні Києва, ні Львова. «Знайшли ми клініку за кордоном», – розповідає мама дівчаток Ірина Богданова, – яка спеціалізується на виявленні рідкісних хвороб. Генетики сказали, що у дітей, можливо, порушення якогось обміну, але у нас виявити це не реально. Тому нам порекомендували їхати в клініку, яка спеціалізується на таких захворюваннях».

Їхати потрібно обом дівчаткам – і Камілі, і Кароліні, оскільки симптоми фактично однотипні. Мама сподівається, що якщо донечкам встановлять правильний діагноз, то з’явиться шанс їх вилікувати. Аналізи роблять в Іспанії – в Барселоні. Ціна обстеження однієї дитини – 18 тисяч євро. Для родини Богданових така сума недоступна.

«Без допомоги людей ми такої суми не зберемо і у дівчаток шансів на одужання не буде. Ми вже всі заощадження витратили на обстеження, а через невірні діагнози витрати йшли туди, де не потрібно було», – каже мама дівчаток.

Допомогти сестрам: Камілі та Кароліні можна, перерахувавши кошти на рахунок:

ПриватБанк: картковий номер 5168 7427 0516 6316

Номер рахунку: 29244825509100

МФО 305299, ЭДРПОУ 14360570

(067) 357-05-08 Ірина Богданова (мама)

Софія Романська