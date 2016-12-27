Доля скандальних тернопільських прокурорів буде вирішуватися у Хмельницькому

27/12/2016 Розмір тексту:

Суд по справі тернопільських прокурорів Івана Антюка та Віталій Сідорова відбудеться 29 грудня у Хмельницькому.

У четвер, 29 грудня, об 12:00 в м. Хмельницькому (на вул.. Театральнiй, 54, поверх – №4) відбудеться суд по справі колишніх прокурорів Івана Антюка та Віталія Сідорова.

Про це повідомляють активісти тернопільського осередку всеукраїнського об’єднання “Автомайдан”, передає Галас.

Долю наших екс-прокурорів вирішує Трембач Олександр Леонiдович, який, за дивним збігом обставин, має за спиною сумнівний шлейф судових рішень, зазначають автомайданівці.

“Думаємо, що Антюк і Сідоров «достойні», аби їх судили чесні та порядні судді. Але якщо інших немає, то обов’язково будемо присутні на слуханні, аби вони відчували «підтримку» та «дружнє» плече справедливості! Надіємося, що Хмельницькі активісти також підтримають”. – йдеться у повідомленні Автомайдану.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2016 року детективи Антикорупційного бюро спільно зі співробітниками СБУ та Національної поліції провели спецоперацію під час якої було здійснено близько 40 обшуків. За результатами цієї операції було порушено кримінальне провадження щодо трьох посадовців прокуратури за фактом вимагання неправомірної вигоди (хабара).