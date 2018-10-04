Долітався: біля аеропорту водій скоїв серйозне ДТП. ФОТО

04/10/2018 Розмір тексту:

Перевищення швидкості та недотримання дистанції стало причиною дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляють у поліції, аварія трапилася в Тернопільському районі, неподалік аеропорту – за межами села Смиківці, 3 жовтня близько 10:00.

Аби встановити причини автопригоди, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot Partner готувався з’їжджати з головної дороги, увімкнувши лівий сигнал повороту та пропускаючи зустрічний транспорт. Проте рушити не встиг, оскільки в автівку врізався інший автомобіль марки Renault Clio.

Водій легківки рухався в попутному напрямку з Peugeot. В результаті удару з травмами різного ступеня тяжкості до лікарні потрапив водій-порушник. Звернувся за меддопомогою і кермувальник з іншого автотранспорту.

Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.