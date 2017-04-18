Доки в Тернополі триватиме “позачерговий” опалювальний сезон?

18/04/2017 Розмір тексту:

Через похолодання у Тернополі вирішили відновити опалювальний сезон. Відповідне рішення прийняли у міській раді, враховуючи середньодобові температурні показники.

За прогнозами синоптиків, прохолодна погода збережеться до кінця тижня. У цей період часу домівки тернополян обіцяють опалювати.

«Цими днями температурні показники значно знизилися. Вночі ми могли спостерігати заморозки. Таку холодну погоду передбачають метеорологи і до кінця тижня. Тож було прийнято рішення відновити опалювальний сезон. Відтак відсьогодні у домівках тернополян буде тепло. Також, якщо в жителів Тернополя є питання щодо опалення будинків, то радимо звертатися і повідомляти таку інформацію за номером 15.80», – повідомив на брифінгу міський голова Тернополя Сергій Надал.

Також відсьогодні тепло подаватимуть і до шкіл, дитсадків та лікарень міста.

Софія Романська