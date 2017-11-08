Доки тернопільських офіцерів запасу можуть покликати до війська

08/11/2017 Розмір тексту:

До тринадцятого листопада триватиме призов офіцерів запасу. На військову службу кличуть чоловіків і жінок, які закінчили військову кафедру у вищих навчальних закладах.

Офіцерів запасу у зону антитерористичної операції не відправлятимуть. Вони служитимуть у підрозділах Збройних Сил України.

«Ми визначаємо кандидатів на призов. Списки цих осіб надсилаємо до Міністерства оборони України. А вже в Міністерстві визначатимуть, які офіцери нині потрібні найбільше. І таки чином визначатимуться офіцери, які підпадають призову. Цих офіцерів, яких візьмуть на службу, на три місяці відправлять на навчання до вищих військових навчальних закладів. Також вони проходитимуть службу у тилових частинах і підрозділах Збройних Сил України. Відправленню у зону АТО вони не підлягають», – каже заступник військового комісара, начальник мобілізаційного відділу ТОВК Олександр Года.

Офіцерам запасу нагадують: на час служби зберігається місце роботи, займана посада, а також заробітна плата. Після служби вони можуть продовжити працювати у Збройних силах України за контрактом. Обіцяють гідну заробітну плату й соціальні гарантії.

Софія Романська