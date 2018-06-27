Доки Тернопільщину буде “заливати”?

27/06/2018 Розмір тексту:

Вологі атмосферні фронти сприятимуть дощовій погоді на Тернопільщині, – попереджає Укргідрометеоцентр.

По всій території регіону пройдуть дощі та грози. Стовпчики термометрів коливатимуться від двадцяти до двадцяти чотирьох градусів тепла.

Мінлива хмарність з проясненнями, часом пориви вітру, дощі та грозі, – такі погодні умови передбачають метеорологи упродовж доби на Тернопільщині. Вночі температура повітря знижуватиметься до восьми градусів тепла; вдень температурний максимум: 24 градуси вище нуля.

«По області і Тернополю зберігатиметься хмарна погода. По всій території регіону можливий дощ. Температура повітря вночі – 8-10 градусів вище нуля, вдень – 21-23 градуси тепла. Вітер північно-західний – 3-8 м за секунду, часом пориви вітру», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, дощова і хмарна погода спостерігатиметься на Тернопільщині до кінця місяця.

Софія Романська