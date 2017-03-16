Доки на Тернопільщині лютуватиме негода?

16/03/2017 Розмір тексту:

У західному регіоні метеорологи оголосили штормове попередження. Найближчими днями у результаті впливу вологих атмосферних фронтів передбачають нестабільні погодні умови: сильний вітер, опади у вигляді дощу з мокрим снігом, зниження температури повітря.

Складні погодні умови на Тернопільщині можливі до неділі, – кажуть метеорологи. Далі частково потеплішає. Проте, за прогнозами Укргідрометеоцентру, мінливий характер погоди буде характерний до кінця березня.

«Різкі перепади погодних умов все частіше спостерігаються в усіх регіонах України. Відтак це явище аномальністю не назвеш. Щодо найближчої доби, то передбачаються складні погодні умови. Залишається актуальним штормове попередження. Можливий сильний вітер північно-західного напрямку 15 – 20 метрів за секунду. Також не обійдеться і без опадів. По всій території регіону можливі дощі з мокрим снігом. Температура повітря: вночі від одного градуса морозу до одного градуса тепла; вдень: шість – вісім градусів тепла».

За словами метеорологів, весняного тепла варто чекати не раніше третьої декади березня.