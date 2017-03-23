Доки на Тернопільщині дощитиме

23/03/2017 Розмір тексту:

Теплу але дощову погоду передбачають метеорологи на Тернопільщині найближчими днями. Температура повітря підвищуватиметься до п’ятнадцяти градусів вище нуля. Майже в усіх населених пунктах не обійдеться без дощів, місцями можливі сильні опади.

Хмарність і дощі – таку погоду передбачають метеорологи майже до кінця місяця. Проте температура повітря зберігатиме тенденцію до підвищення. Найближчими днями прогнозують до п’ятнадцяти градусів тепла, вночі також передбачають плюсову температуру повітря. Однак через туман, а також під час опадів погіршуватиметься видимість. За прогнозами Укргідрометеоцентру, погодним умовам у західному регіоні буде характерна мінливість.

«По всій території західного регіону передбачається хмарна погода та дощі, переважно незначні опади. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря – вночі 5 – 10 градусів тепла; вдень – 10 – 15 градусів вище нуля. Можливий підвищений рівень вологості, а також погіршення видимості».

Метеорологи попереджають: погодні умови найближчими днями можуть негативно впливати на самопочуття людей.