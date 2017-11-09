Документів не мали, на вулицю не виходили: на Тернопільщині спіймали групу в’єтнамців, які “їхали” у Європу

09/11/2017 Розмір тексту:

Без документів, без виходу на вулицю та постійно переховуючись – саме так впродовж двох останніх тижнів на Бережанщині жило семеро іноземців – уродженців В’єтнаму. Їх, під час відпрацювання райцентру, виявили правоохоронці відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми та кримінальної поліції.

За словами керівника відділу Олександра Буняка, на Україну в’єтнамці приїхали в двадцятих числах жовтня. Це четверо жінок та троє чоловіків віком від двадцяти до тридцяти років. Іноземці поселилися в готелі, на вулицю не виходили, харчувалися там, де жили.

Документів при них не було. Представники азіатського континенту стверджують, що віддали свої паспорти українцю, який пообіцяв виготовити документи для виїзду у Європу. Наразі нелегалів передали в міграційну службу, а далі вирішуватиметься питання про їхню депортацію.

Працівники поліції встановлюють коли саме і через який кордон іноземці потрапили на територію України, а також осіб, причетних до їх перевезення.

Олександр Буняк каже, що за неофіційною інформацією, в’єтнамців, які потрапляють до Європи, використовують, як дешеву найману силу. Їм не роблять документів, а за нелегальний в’їзд та перебування в країні євросоюзу азіати повинні відпрацювати “помічнику” близько 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, що на території України з 26 жовтня по 24 грудня тривають профілактичні заходи під умовною назвою “Мігрант”. За неповних дві неділі спецоперації правоохоронці Тернополя на території обласного центру виявили десять осіб, які порушили правила перебування та проживання на території міста.