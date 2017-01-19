“Доктор Пі” не з’явився на судове засідання у Тернополі

19/01/2017 Розмір тексту:

Скандальний «Доктор Пі» ігнорує суд.

Вчора він не з’явився на засідання апеляційного суду Тернопільської області, повідомляє Соцпортал. Там Андрій Слюсарчук заперечує попередні рішення, згідно з якими його засудили до позбавлення волі на 8 років.

Під час засідання захисники клопотали про його перенесення. Мовляв, новому адвокату потрібен час, щоб ознайомитися з майже 50-ма томами справи.