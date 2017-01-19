“Доктор Пі” не з’явився на судове засідання у Тернополі
19/01/2017 0
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Скандальний «Доктор Пі» ігнорує суд.
Вчора він не з’явився на засідання апеляційного суду Тернопільської області, повідомляє Соцпортал. Там Андрій Слюсарчук заперечує попередні рішення, згідно з якими його засудили до позбавлення волі на 8 років.
Під час засідання захисники клопотали про його перенесення. Мовляв, новому адвокату потрібен час, щоб ознайомитися з майже 50-ма томами справи.
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