“Доктор Пі” не з’явився на судове засідання у Тернополі

19/01/2017 0
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Скандальний «Доктор Пі» ігнорує суд.

Вчора він не з’явився на засідання апеляційного суду Тернопільської області, повідомляє Соцпортал. Там Андрій Слюсарчук заперечує попередні рішення, згідно з якими його засудили до позбавлення волі на 8 років.

Під час засідання захисники клопотали про його перенесення. Мовляв, новому адвокату потрібен час, щоб ознайомитися з майже 50-ма томами справи.

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