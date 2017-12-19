Доїздилися: на Тернопільщині з недобросовісних перевізників стягнули понад 100000 гривень

19/12/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою області та Тернопільською місцевою прокуратурою впродовж цього року подано до суду сім позовів в інтересах держави в особі Державної служби України з безпеки на транспорті про стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що суб’єктами господарювання здійснювалось перевезення вантажу по території Тернопільської та інших областей з перевищенням нормативно допустимих параметрів ваги без отримання відповідного дозволу на такий рух. З метою відновлення руйнації доріг, до якої призводить перевезення таких вантажів, законодавством передбачено стягнення з перевізників плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом.

Однак, вказану плату суб’єкти господарювання добровільно до Державного бюджету України не внесли, що і слугувало підставою для звернення прокуратури до суду.

Постановами окружних адміністративних судів позовні вимоги прокуратури задоволено і з суб’єктів господарювання в дохід Державного бюджету України стягнуто більш ніж 100 тисяч гривень.