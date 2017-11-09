Доблесний тернопільський коп у власний вихідний спіймав злодія

«Я почув крик: «Ловіть злодія!» і побачив, що невідомий чоловік біжить в мій бік, а навздогін двоє громадян. Я миттєво зреагував, перешкодив йому рух та разом з небайдужим тернополянином затримав його», – розповідає Олександр.

Перехожі зателефонували на лінію «102», а патрульний, у свою чергу, зв’язався з екіпажем, який виїхав на виклик та скоординував його на місцевості. З’ясувалося, що затриманий підозрюється у викраденні гаманця у 61-річної тернополянки. У ньому знаходилось близько 500 гривень. Згодом, коли прибула слідчо-оперативна група, у втікача виявили гаманець, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.