Доблесний тернопільський коп у власний вихідний спіймав злодія

09/11/2017 0
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Патрульний поліцейський Олександр Кулініч, у свій вихідний, виходив з під’їзду свого будинку, як побачив, що вулицею біжить чоловік, а навздогін йому двоє осіб. Подія трапилася 8 листопада, близько 15-ї години, на вулиці Богдана Лепкого.

«Я почув крик: «Ловіть злодія!» і побачив, що невідомий чоловік біжить в мій бік, а навздогін двоє громадян. Я миттєво зреагував, перешкодив йому рух та разом з небайдужим тернополянином затримав його», – розповідає Олександр.

Перехожі зателефонували на лінію «102», а патрульний, у свою чергу, зв’язався з екіпажем, який виїхав на виклик та скоординував його на місцевості. З’ясувалося, що затриманий підозрюється у викраденні гаманця у 61-річної тернополянки. У ньому знаходилось близько 500 гривень. Згодом, коли прибула слідчо-оперативна група, у втікача виявили гаманець, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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