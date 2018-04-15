Доблесні тернопільські патрульні оштрафували жінку, яка продавала саджанці
15/04/2018 0
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«На вулиці Шептицького здійснюється торгівля саджанцями без відповідних документів», – таке повідомлення на планшет отримали патрульні вранці 13 квітня.
Інспектори миттєво відреагували на виклик. На тротуарі вони виявили продавця, який торгував саджанцями на автостоянці. Відповідних дозвільних документів на торгівлю у громадянки не було.
Відтак на продавця патрульні склали адміністративний протокол за ст.152 КУпАП (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів), повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
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