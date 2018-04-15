Доблесні тернопільські патрульні оштрафували жінку, яка продавала саджанці

15/04/2018 Розмір тексту:

«На вулиці Шептицького здійснюється торгівля саджанцями без відповідних документів», – таке повідомлення на планшет отримали патрульні вранці 13 квітня.

Інспектори миттєво відреагували на виклик. На тротуарі вони виявили продавця, який торгував саджанцями на автостоянці. Відповідних дозвільних документів на торгівлю у громадянки не було.