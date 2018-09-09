Доблесні тернопільські патрульні оштрафували юнака, котрий замість займатися спортом пив пиво

09/09/2018 0
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Патрулюючи вулицю Богдана Хмельницького 6 вересня, близько 22-ї години, інспектори побачили молодика, який розпивав спиртні напої на спортивному майданчику.

Охоронці порядку підійшли до нього, щоб припинити правопорушення. Оскільки документів громадянин біля себе не мав, поліціянти запросили його до відділку поліції.

Згідно зі ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію», патрульні провели поверхневу перевірку особи. Вони виявили два полімерні пакети з речовиною зеленого кольору рослинного походження, схожою на марихуану.

На 22-річного громадянина патрульні винесли постанову за ст. 178 КУпАП – розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді. Хлопцю загрожує штраф від 17 до 85 грн, повідомляють у патрульній поліції. Після чого, передали слідчому, для з’ясування усіх обставин справи.

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