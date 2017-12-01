Доблесні тернопільські копи зробили черговий подвиг
01/12/2017 0
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29 листопада близько обіду патрулюючи бульвар Шевченка, інспектори помітили чоловіка, який лежав на тротуарі.
Патрульні негайно зупинилися, щоб з’ясувати обставини і зрозуміли, що громадянин знаходиться без свідомості.
Охоронці порядку помітили в нього судоми та запідозрили, що це напад епілепсії, надали домедичну допомогу та викликали швидку, повідомляють у патрульній поліції.
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