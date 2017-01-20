Доблесні тернопільські копи спіймали у підвалі двох планокурів. ФОТО
“В підвал зайшли двоє підозрілих чоловіків, напевне хочуть вкрасти кабель”, – повідомила жінка патрульним 19 січня, близько 21-ї години.
Інспектори прибули за вказаною адресою, на вулицю Олександра Довженка. Патрульні зайшли у підвальне приміщення, в якому відчули запах горіння речовини рослинного походження, схожої на наркотичну. Охоронці порядку виявили двох підозрілих осіб . Ретельно обстеживши приміщення, інспектори виявили саморобний пристрій, виготовлений з пластикових пляшок, схожий на пристрій для вживання наркотичних речовин та згорток паперу з невідомою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.
Даних громадян патрульні затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Зазначимо, що один із затриманих неодноразово притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності.
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