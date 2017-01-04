Доблесні тернопільські копи допомогли бабусі

04/01/2017 Розмір тексту:

Патрульні допомогли бабусі повернутися додому.

“У мене в автобусі знаходиться жінка похилого віку, яка не пам’ятає як її звати та куди вона їде, де проживає”, — повідомив водій автобуса патрульним 3 січня, близько 12-ї години. Чоловік зазначив, що чекатиме інспекторів на вулиці Тарнавського.

Патрульні прибули на місце події та побачили 90-річну бабусю. Вона була розгубленою, та змогла пригадати своє прізвище, ім’я та рік народження.

Охоронці порядку з’ясували місце проживання жінки та відвезли її додому, де на неї вже чекала дочка. Жінка повідомила, що від ранку шукає матір та , що подібні випадки з старенькою траплялися і раніше.