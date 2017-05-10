До Збаража на День міста з’їхалися сотні іноземних туристів. ФОТО

10/05/2017 Розмір тексту:

Старовинний Збараж відсвяткував День міста. Свято розпочали з творчого конкурсу. Музичні колективи демонстрували свою вправність у музиці, співі, хореографії. Не обійшлося і без відтворення лицарських боїв.

Святкування Дня міста у Збаражі розпочалося зі спільної молитви священослужителів, а також з вітання поважних гостей і представників влади.

«Думаю, у нас було цікаво і літнім людям, і дітям, витонченим естетам й прихильникам сучасної молодіжної музики. Різноманітні атракції не залишили байдужим нікого. Програма досить насичена: лицарські бої, бої з пейнтболу, страйкболу; капусняк-фест, вареник-фест. Народні умільці демонстрували власні витвори. Діяло безліч атракціонів, і на завершення всіх об’єднав музичний фестиваль», – розповів міський голова Збаража Роман Полікровський.

З нагоди святкування у Збаражі також провели квестову гру для старшокласників «Скарби українських героїв». Учасники гри сформували дванадцять команд. «Ця гра завжди захоплює дітей. Ми її проводимо у Збаражі вдруге, тому можна сказати, що це вже традиція. Минулого року у грі брали участь переважно збаразькі школярі, а цього року ми залучили дітей з Вишнівця, Кременця та інших міст. Багато дітей приїхало до Збаража вперше, тож вони мали змогу цікаво провести час, познайомитися зі старовинною архітектурою міста. Таку квестову гру ми плануємо провести також і в Теребовлі», – додає в. о. директора обласного молодіжного методичного центру Богдан Бутковський.

Іноземних туристів захопив відновлений Збаразький замок, який є родзинкою туристичної галузі регіону.

Софія Романська